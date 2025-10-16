Son dakika: İsrail Lübnan'da 5 kenti bombaladı

Lübnan haber ajansı NNA’nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları ülkenin güneyinde ve doğusunda bir dizi yoğun hava saldırısı gerçekleştirdi.

Nebatiye’deki Rumin ile Humin beldeleri arasındaki bir bölge bombalanırken, Sayda’daki Benaful beldesine iki, Sarafand ile Beysariye arasındaki Herbe Duveyr bölgesine bir hava saldırısı düzenlendi.

Öte yandan, İsrail’e ait insansız hava araçları (İHA) da birçok noktayı hedef aldı. Fevka beldesinin kuzeyindeki Ali et-Tahir bölgesi, Şarkiye ile Kusriye es-Sayyad beldeleri arasındaki yol ve Bint Cubeyl bölgesindeki Deyr Antar beldesi, güdümlü füzelerle vuruldu. Saldırılar sonucu bazı bölgelerde yollar tahrip olurken, Mercayun’un Blida beldesinde, halkın zeytin hasadı sırasında yapılan bir İHA saldırısı paniğe yol açtı.

Baalbek’e bağlı Şemstar beldesi çevresinde de İsrail savaş uçakları tarafından bombardıman gerçekleştirildi.

İsrail ordusu: Hizbullah'a ait terör tesislerine baskın düzenlendi

İsrail ordusu, operasyonlarda Hizbullah ve Lübnanlı çevre örgütü Sınır Tanımayan Yeşiller (GWB)’yi hedef aldığını öne sürdü. Açıklamada, “Bekaa Vadisi ve Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’a ait yeraltı terör tesislerine baskın düzenlendi” ifadeleri yer aldı.

Lübnan kaynakları ise saldırılarda, Hizbullah’ın yeniden inşa amacıyla çimento üretiminde kullandığı bir taş ocağı ile GWB’ye ait tesislerin de vurulduğunu bildirdi. Söz konusu tesislerin bölgedeki yeniden inşa çalışmaları için kullanıldığı belirtildi.

Kasım 2024'te ateşkes sağlanmıştı

İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024’te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Söz konusu savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmış ve 19 kişi tutuklanmıştı.

Kasım 2024’te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail’in anlaşmayı 4 bin 500’den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

İsrail, ayrıca son savaşta ele geçirdiği beş Lübnan tepesini hâlen işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.