SON DAKİKA: İsrail Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurdu

Lübnan'dan sıklıkla füzelerle İsrail'i hedef alan Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazları, iki farklı günde patlatılırken, olayın faili İsrail olarak gösteriliyor. Cihazların patlatılmasının ardından onlarca kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, bugün konuya ilişkin konuşmasında, yaşadıkları karşısında siyasi bir tutum sergileyeceklerini belirterek tüm bölgelerde kendileriyle işbirliği yapıldığını söyledi.

Nasrallah şunları kaydetti: "Mezhepçilikten, siyasetten ötede dayanışmada bulundular. Bütün liderlere, dini, siyasi mercilere, bakanlara, milletvekillere, partililere, akademisyenlere, medyaya teşekkür ediyorum. Bu temiz kanların bereketi gördük. Lübnan'da tekrar şunu gördük. Büyük bir insani ve ahlaki dayanışma oldu. Uzun süre böyle bir dayanışma görmemiştik."

Nasrallah, "İsrail’in düzenlediği saldırılar Lübnan halkına karşı bir savaş ilanıdır" dedi.

İsrail'den yeni saldırı

Hasan Nasrallah'ın bu sözleri sarf ettiği konuşması sırasında Lübnan'ın farklı noktalarının İsrail tarafından vurulduğu açıklandı. İsrail ordusu, bugün saat 17:00 sıralarındaki açıklamasında, Lübnan'ın güneyindeki hedeflerin vurulduğunu duyurdu.

Lübnan medyası, hava saldırısının Tyre bölgesi yakınındaki Deir Qanoun al-Nahr'ı hedef aldığını yazdı.

Açıklamada Hizbullah 'terör grubu' olarak adlandırılırken, ülkenin güneyini savaş bölgesine çevirdiği belirtildi. Hizbullah'ın vatandaşların evlerine silah depoladığı, altlarına tünel kazdığı ve insanları kalkan olarak kullandığı da öne sürüldü.

Açıklamada, ordunun İsrail'in kuzeyini İsraillilerin evlerine dönmesini sağlayan şekilde güvenlik kılmaya çalıştığı kaydedildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin saldırı haberlerinin üzerinden çok geçmeden ülkenin kuzeyindeki savaş planlarını onayladığı duyuruldu.