Son Dakika: İsrail medyasından çarpıcı Türkiye iddiası

Geçen hafta Katar'dan ayrılan Hamas'ın üst düzey isimlerinin Türkiye'ye geldiği öne sürüldü.

İsrail merkezli Times of Israel gazetesine konuşan bir Arap diplomat, Hamas liderlerinin Katar'da görüşme yapmadıkları dönemde zamanlarının büyük kısmını zaten Türkiye'de geçirdiklerini ifade etti.

İsrail gazetesine gizlilik kaydıyla konuşan diplomat, bu nedenle Hamas yetkililerinin Türkiye'ye taşınmasının önemli bir konu olmadığını söyledi.

Hamas tepe kadrosunun Doha'dan ayrılması ilk olarak İsrail devlet yayıncısı KAN tarafından dünyaya duyuruldu.

Zaman çizelgesi belli değildi

ABD 8 Kasım'da Hamas yetkililerini ülkeden çıkarmaları için Katar'dan talepte bulunduğunu açıklamıştı. Doha, 2012'den bu yana Hamas yöneticilerine ev sahipliği yapıyordu.

ABD bu talebi Hamas'ın defalarca yapılan rehine anlaşması tekliflerini reddetmesi ve aralarında bir Amerikan vatandaşının da bulunduğu altı esiri infaz etmesinin ardından yaptığını söyledi.

Katar ertesi gün arabuluculuk çabalarını durdurduğunu açıklamıştı. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir diplomat The Times of Israel'e Doha'nın Ekim ayı sonunda Hamas liderlerinden ülkeyi terk etmelerini istediğini söyledi, ancak herhangi bir zaman çizelgesi belirtilmedi.

Fakat Doha Yönetimi kararın kalıcı olmadığını ve tarafların Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşması için iyi niyetle müzakere etmeye istekli olmaları halinde arabuluculuk çabalarını yeniden başlatmaya hazır olduğunu vurguladı.