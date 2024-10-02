Son Dakika: İsrail ordusu duyurdu: Lübnan'da yakın mesafede sıcak çatışma

İsrail Lübnan'a yönelik "sınırlı" bir kara harekatı başlatırken, bölgedeki son duruma ilişkin peş peşe açıklamalar geliyor.



İsrail Savunma Güçleri'nden (IDF) gelen son açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde “yakın mesafeli çatışmalara” girdiği ve “çeşitli bölgelerde” operasyonlar gerçekleştirdiği ifade edildi.

Komando Tugayı'na bağlı güçler Hizbullah'a ait bir saldırı altyapısının yerini tespit ederek imha etti.

İsrail açıklamasında, “Birlikler, İsrail Hava Kuvvetleri ile işbirliği içinde, hassas güdümlü mühimmatlar ve yakın mesafeli çatışmalarla teröristleri ortadan kaldırdı ve terörist altyapısını parçaladı" ifadesi yer aldı.

Son hava saldırılarında “150'den fazla terör altyapısının” imha edildiği de bildirildi.

Hizbullah: Çatışmalar sürüyor

Hizbullah'tan yapılan açıkalamada da Lübnan'ın Marun al-Ras kasabasına “sızan” İsrail askerleriyle yeni çatışmalar yaşandığını duyurdu.

Kasaba İsrail-Lübnan sınırından yaklaşık 2 km uzaklıkta.

Hizbullah'a göre İsrail askerleri doğu tarafından girdi ve son bir saatti çatışmalar devam ediyor.