Son dakika: İsrail ordusu: Gazze'nin güneyine saldırı başlatıldı

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre İsrail, ateşkese rağmen Gazze genelinde bir dizi saldırıya başladı.

Ordu kaynakları, bu süreçte Gazze'de İsrailli esirlerin tutulduğu tünellere de saldırı düzenlendiğini savundu. Saldırıların Hamas'ın ateşkes ihlaline karşı düzenlendiği ileri sürüldü.

İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği bahanesiyle Gazze'ye saldırılar düzenledi

İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla bir ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.

Gazze'deki Filistinli kaynaklar, Hamas'ın bölgede İsrail ordusunun silahlandırdığı Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çete unsurlarıyla çatıştığını ileri sürmüştü.