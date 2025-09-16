Son dakika: İsrail ordusu Yemen'deki Hudeyde Limanı'nı hedef aldı

Gazze Şehri'ne yönelik kara operasyonlarını genişleten İsrail ordusu, Yemen'i de bir kez daha hedef aldı. Husilerle bağlantılı televizyon kanalı El Meşirah'ın aktardığına göre, İsrail güçleri Hudeyde Limanı'na saldırı düzenledi.

Yerel kaynaklar, İsrail'in limana 12 farklı saldırı gerçekleştirdiğini belirtiyor. İsrail ordusu, saldırıdan kısa bir süre önce Kızıldeniz'deki bu liman için tahliye emri yayınlamış ve bölgeye yönelik operasyon düzenleyeceğini duyurmuştu.

Gazze gerilimi Yemen'e sıçradı

İsrail, Gazze'deki Filistinlilere destek amacıyla Kızıldeniz'deki ticari gemilere saldırılar düzenleyen Husilere ait hedefleri daha önce de defalarca bombalamıştı.