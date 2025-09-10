Son dakika: İsrail Yemen'i vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail, bir kez daha Yemen’e hava saldırısı düzenledi. Yemen’deki İran destekli Husiler, hava savunma sistemlerinin İsrail savaş uçaklarına karşılık verdiğini belirterek, İsrail’in başkent Sana’da birkaç bölgeyi hedef aldığını ifade etti. Saldırıdaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.

Husiler'in Savunma Bakanlığı hedef alındı

Yemen basını, İsrail’in Yemen’in başkenti Sana’ya düzenlediği saldırıda Husiler’in Savunma Bakanlığı’nı hedef aldığını bildirdi.

İsrail Savunma Bakanı: Husi askeri kamplar hedef alındı

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail’in Yemen’e düzenlediği hava saldırılarını doğrulayarak, Husi askeri kamplarının hedef alındığını açıkladı.

9 ölü, 118 yaralı

Husi yetkililer saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken 118 kişinin de yaralandığını duyurdu.