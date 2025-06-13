Son dakika: İsrail'den İran'a yeni hava saldırısı: Bu defa Tebriz vuruldu

Sabahın erken saatlerinde İran'daki nükleer hedeflere yönelik saldırı başlatan İsrail, onlarca radar ile füze rampasını imha ettikleri kapsamlı saldırının tamamladığını açıklamıştı.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

Tebriz'e hava saldırısı

Ancak hava saldırısını tamamladığını duyuran İsrail ordusunun jetleri bir kez daha havalanarak, İran'ın en büyük şehirlerinden Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tebriz'i vurdu.

Patlamaların Tebriz'deki havalimanının çevresinde yoğunlaştığı belirtildi.

İsrail, sabahki saldırıda da İran'ın başkenti Tahran, yine Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.