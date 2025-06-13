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Son dakika: İsrail'den İran'a yeni hava saldırısı: Bu defa Tebriz vuruldu

Son dakika... Sabahın erken saatlerinde İran'a yönelik 'Yükselen Aslan' operasyonu başlatan İsrail, hava saldırısının tamamlandığını duyurmuştu. Ancak İsrail ordusu İran'ın kuzeyine yeni bir hava saldırısı düzenleyerek Tebriz'i vurdu. Saldırıda Tebriz havaalanı yakınlarının hedef alındığı öğrenildi.

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Son dakika: İsrail'den İran'a yeni hava saldırısı: Bu defa Tebriz vuruldu
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Sabahın erken saatlerinde İran'daki nükleer hedeflere yönelik saldırı başlatan İsrail, onlarca radar ile füze rampasını imha ettikleri kapsamlı saldırının tamamladığını açıklamıştı.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

Tebriz'e hava saldırısı

Ancak hava saldırısını tamamladığını duyuran İsrail ordusunun jetleri bir kez daha havalanarak, İran'ın en büyük şehirlerinden Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tebriz'i vurdu.

Patlamaların Tebriz'deki havalimanının çevresinde yoğunlaştığı belirtildi.

Son dakika: İsrail'den İran'a yeni hava saldırısı: Bu defa Tebriz vuruldu - Resim : 1

İsrail, sabahki saldırıda da İran'ın başkenti Tahran, yine Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Son dakika: İsrail'den İran'a yeni hava saldırısı: Bu defa Tebriz vuruldu - Resim : 2

CANLI: Operasyonun adı Yükselen Aslan: İsrail'den İran'a ağır darbe! İran'dan yüzlerce füzeyle misillemeCANLI: Operasyonun adı Yükselen Aslan: İsrail'den İran'a ağır darbe! İran'dan yüzlerce füzeyle misillemeDünya

 

Kaynak: HABER MERKEZİ