Son dakika haberine göre İsrail'e ait savaş uçakları, Şam'ın güneyinde Küsve bölgesindeki Mani Dağı'na çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

Son dakika: İsrail'den Şam'a hava saldırısı
İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Küsve bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Suriye makamlarından saldırılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan dün öğle saatlerinde İsrail'in yine Küsve bölgesinde düzenlediği hava saldırılarında 6 Suriye askeri hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA