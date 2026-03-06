Son dakika: İsrail'e füze yağmuru başladı
Son dakika haberine göre, İran tarafından fırlatılan yeni füzeler İsrail’e yöneldi. Gökyüzünde birden fazla başlığa bölünen füzeleri “Demir Kubbe” engelleyemedi. İsrail semalarında görülen füzelerin bir kısmının ülke topraklarına düştüğü belirtildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e yeni dalga füze saldırısı başlattığını bildirdi.
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "İran'dan işgal altındaki topraklara yönelik yeni füze saldırı dalgası başlatıldı." ifadeleri kullanıldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada da İran’dan İsrail’e doğru füzelerin ateşlendiği belirtildi.
Hava savunma sistemlerinin füzeleri durdurmak için çalıştığı belirtilen açıklamanın ardından, İsrail’in kuzeyindeki bazı bölgelerde sirenler devreye girdi.
İsrail semalarında gözüken yeni füzelerin birden çok başlığa ayrıldığı görüldü. Demir Kubbe sistemi vurmaya çalışsa da bölgenin bir çok noktasının isabet aldığı belirtildi.