İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılar kapsamında güvenlik kabinesinde onaylanan genişletilmiş işgal planı resmen devreye girdi.

İsrail Ordusu, plan doğrultusunda Gazze şehrinin dış taraflarında büyük bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Ordunun açıklamasında, operasyonların işgal planının “ilk aşaması” olduğu belirtildi.

🚨BREAKING: Gaza is under a massive Israeli attack right now.

A horrifying belt of fire sweeping through the city. pic.twitter.com/v3dTuclj81 — Gaza Notifications (@gazanotice) August 29, 2025

Hamas’tan tepki: “Savaş suçu”

Hamas, Gazze’yi tamamen işgal etme planını uluslararası hukuk açısından savaş suçu olarak nitelendirmişti. Ağustos ayı başında İsrail, işgal planı doğrultusunda bölgeye yoğun askeri yığınak yapmıştı.

İsrail Kabinesi'nden 5 şart

İsrail’in işgal planının sona erdirilmesi için öne sürdüğü şartlar şunlar olmuştu:

* Hamas’ın silahsızlandırılması,

* 20’si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi,

* Gazze Şeridi’nin tamamen silahsız hale getirilmesi,

* İsrail’in Gazze’nin tamamında kontrol sağlaması,

* Hamas ve Filistin yönetimine alternatif olacak sivil bir yönetimin kurulması.

Plana göre Gazze’de sivillerin tahliyesinin 7 Ekim’e kadar tamamlanması öngörülüyordu. Bu nedenle işgal planının 7 Ekim itibarıyla devreye alınması bekleniyordu.