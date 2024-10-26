Son Dakika: İsrail'in İran saldırısında bomba iddia

İsrail’in bu sabaha karşı Tahran’a düzenlediği hava saldırıları öncesinde cuma günü bir mesaj göndererek İranlıları karşılık vermemeleri konusunda uyardığı öne sürüldü.

ABD merkezli Axios haberini konuya ilişkin bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdı. Habere göre; İsrail bu mesajla Tahran ile Tel Aviv arasında süregelen karşılıklı saldırıları sınırlamayı ve daha geniş çaplı bir gerilimi önlemeye amaçlıyordu.

İsrail mesajının İranlılara üçüncü taraflarca iletildiğini belirtildi. Kaynaklardan biri Axios’a yaptığı açıklamada, “İsrailliler genel olarak nereye saldıracaklarını ve nelere saldırmayacaklarını önceden İranlılara açıkça söylediler” dedi.

Diğer iki kaynak da İsrail’in İranlıları saldırıya karşılık vermemeleri konusunda uyardığını, misilleme halinde ise, özelliklikle sivillerin ölmesi ya da yaralanması durumunda, İsrail’in daha büyük bir saldırı düzenleyeceğini vurguladığını söyledi.

İsrail'den İran'a üç saldırı

ABD ve İsrailli yetkililer cumartesi sabah saatlerinde üç saldırı dalgası gerçekleştiğini duyurdu. Bunlardan ilki İran’ın hava savunma sistemlerine, ikincisi ve üçüncüsü ise füze ve insansız hava aracı üssü ile silah üretim tesislerine yönelikti.

İran, İsrail saldırılarını püskürttüğünü ve ülke genelindeki askeri hedeflere sadece ‘sınırlı zarar’ verildiğini duyurdu.

İsrailli yetkililer bu saldırının 1 Ekim’de İran tarafından gerçekleştirilen balistik füze saldırısına misilleme olduğunu ifade etti.