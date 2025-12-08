Son depremler: Japonya'da deprem! Japonya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Tsunami oldu mu

Japonya’da merkez üssü Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıkları olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan açıklamada, depremin yerel saatle 23.15’te 50 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı. Aomori’nin yanı sıra Iwate, Hokkaido, Miyagi ve Akita eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedilen deprem, başkent Tokyo ve çevresinde ise kısa süreli paniğe neden oldu.

Tsunami uyarısı yapıldı

Depremin ardından Aomori, Iwate ve Hokkaido eyaletleri için tsunami uyarısı yapılırken, yetkililer yüksekliği 3 metreyi bulan tsunami dalgalarının oluşabileceğini açıkladı. Kıyı kesimlerde yaşayan sakinlere yüksek kesimlere ya da yapıların üst katlarına çıkma çağrısında bulunuldu. İlk belirlemelere göre depremden etkilenen bölgelerdeki nükleer santrallerin işleyişinde anormallik tespit edilmediği açıklandı.