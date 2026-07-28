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Son dakika: Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk verilere göre sarsıntının merkez üssü, Uki kentinin 4 kilometre güneydoğusu olarak belirlenirken depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Şiddetli sarsıntının ardından ülkenin kıyı kesimleri için tsunami uyarısı yapıldı.

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Son dakika: Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem!

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre TSİ 10.28'de Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İlk belirlemelere göre depremin merkez üssü, Uki kentinin 4 kilometre güneydoğusu olarak kaydedildi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen şiddetli sarsıntının ardından ülkede tsunami uyarısı verildi.

Son dakika: Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem! - Resim : 1

Kaynak: HABER MERKEZİ
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