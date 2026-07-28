Son dakika: Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk verilere göre sarsıntının merkez üssü, Uki kentinin 4 kilometre güneydoğusu olarak belirlenirken depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Şiddetli sarsıntının ardından ülkenin kıyı kesimleri için tsunami uyarısı yapıldı.
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre TSİ 10.28'de Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İlk belirlemelere göre depremin merkez üssü, Uki kentinin 4 kilometre güneydoğusu olarak kaydedildi.
Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen şiddetli sarsıntının ardından ülkede tsunami uyarısı verildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ