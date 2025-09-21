Son dakika: Kanada, Avustralya ve İngiltere, Filistin Devleti'ni tanıdı

Kanada, Avustralya ve İngiltere hükümetleri, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını açıkladı.

Kanada Başbakanı Mark Carney yaptığı açıklamada, "Kanada, Filistin Devleti'ni tanıyor ve hem Filistin Devleti hem de İsrail Devleti için barışçıl bir gelecek vaadini inşa etmek için ortaklık teklif ediyor" ifadelerini kullandı.

Ardından konuşan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail hükümetinin Filistin devletini engellemek için sistemli şekilde hareket ettiğini belirtti. Albanese, "Hamas'ın Filistin'de hiçbir rolü olmamalı. Avustralya'nın bugün Kanada ve İngiltere ile birlikte Filistin'i tanıması, iki devletli çözüm için uluslararası çabaların bir parçasıdır" dedi.

Bir diğer açıklama ise İngiltere'den geldi. Başbakan Keir Starmer, "Hamas'ın geleceği hükümette ve güvenlikte rolü olamaz. Önümüzdeki haftalarda diğer Hamas üyelerine yönelik yaptırımlar uygulanması için talimat verdim" ifadelerini kullandı. Starmer ayrıca, "İki devletli çözüm umudu azalıyor ancak bu umudun sönmesine izin veremezsiniz" diye ekledi.