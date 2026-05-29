Son dakika: Karadeniz’de Türk gemisine İHA saldırısı
Son dakika: Ukrayna yönetimi, Odesa’dan Türkiye’ye doğru seyreden Vanuatu bayraklı bir Türk kuru yük gemisinin Rusya’ya ait olduğu öne sürülen insansız hava aracıyla vurulduğunu açıkladı. Saldırıda iki denizcinin yaralandığı ve gemide hasar oluştuğu bildirildi.
Ukrayna basınında yer alan haberlere göre saldırı sırasında yaralanan iki denizci hastaneye kaldırıldı.
