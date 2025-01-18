Son Dakika: Katar duyurdu: Gazze'de ateşkes için tarih ve saat verildi

Gazze'de 15 aydır devam eden İsrail soykırımında kritik dakikalar... Katar, Gazze'de ateşkesin yarın (19 Ocak 2025) yerel saatle 08.30'da başlayacağını duyurdu.

Açıklama Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macit el-Ensar'dan geldi. Sözcü ateşkesin taraflar ve aracı ülkelerin öngördüğü üzere 19 Ocak 2025'te Gazze saatiyle 08.30'da (Türkiye saati ile 09.30) başlayacağını açıkladı.

Ensar'ın açıklamasında “Bölge sakinlerine tedbirli olmalarını, azami dikkat göstermelerini ve resmi kaynaklardan gelecek talimatları beklemelerini tavsiye ediyoruz” ifadesi yer aldı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 rehine serbest bırakılacak.

Serbest bırakılacak tutukluların ismi verildi

Tel Aviv yönetimi, Hamas’la imzalanan ateşkes ile rehine takası öngören anlamaşmayı Güvenlik Kabinesi’nde onaylamıştı.

Başbakan Binyamin Netahyahu başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'ndan da yedi saat süren görüşmelerin ardından anlaşmaya onay çıktı.

Bu gelişmenin ardından İsrail Adalet Bakanlığı, hapishanelerden serbest bırakılacak Filistinlilerin listesini yayınladı. Listede 735 kişinin isimleri yer aldı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre; ilk etapta serbest bırakılacağı öngörülen isimler arasında El Fetih'in silahlı kanadı El Aksa Şehitleri Tugayı'nın liderlerinden Zekeriya Zubeydi de yer alıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 788 Filistinli öldü, 110 bin 453 kişi yaralandı.

Ateşkes anlaşmasının şartları neler?

Ateşkes anlaşması üç aşamadan oluşuyor. Anlaşmanın altı haftalık ilk aşamasında aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 33 rehine İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla takas edilecek.

İsrail güçleri ayrıca Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerinden doğuya doğru çekilecek, yerlerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmelerine izin verilecek ve her gün yüzlerce yardım kamyonunun bölgeye girmesine izin verilecek.

Kalan rehinelerin serbest bırakılması, İsrail askerlerinin tamamen çekilmesi ve “sürdürülebilir sükûnete” geri dönülmesini öngören ikinci aşama için müzakerelerin 16. günde başlaması bekleniyor.

Üçüncü ve son aşama ise kalan rehinelerin cesetlerinin iadesini ve Gazze'nin yeniden inşasını içeriyor ki bu yıllar sürebilecek bir süreç.