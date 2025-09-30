Son dakika: Katar duyurdu! Türkiye, Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacak

Katar Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin bugün gerçekleştirilecek Gazze arabuluculuk toplantısında yer alacağını duyurdu. Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan 20 maddelik Gazze planının, pazartesi günü Hamas'a iletildiği belirtildi.

Doha'ya yönelik saldırılarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Katar, ABD'den alınan güvenlik garantilerini "memnuniyet verici" bulduklarını açıkladı.

Trump: Tüm esirler serbest kalacak

Trump, dün açıkladığı 20 maddelik Gazze planının taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın derhal sona ereceğini" söyledi. ABD Başkanı, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak çekileceğini, Hamas'ın yönetimde herhangi bir rol üstlenmeyeceğini ve tüm esirlerin serbest bırakılacağını vurguladı.

Trump'ın 20 maddelik Gazze planı ne?

• Plana göre Gazze, komşularına tehdit oluşturmayan, terörden arındırılmış bölge olacak.

• Bölge, Gazze halkının yararına yeniden inşa edilecek.

• İki taraf da bu öneriyi kabul ederse savaş hemen sona erecek.

• İsrail ordusu, ABD, İsrail ve garantörlerin üzerinde anlaştığı standartlarda ve takvimde çekilecek.

• ABD, Gazze'ye geçici uluslararası istikrar gücü oluşturmak için Arap ve uluslararası ortaklarla çalışacak.

• İsrail'in bu anlaşmayı kamuoyu önünde kabul etmesinden sonraki 72 saat içinde hayatta ya da ölü tüm rehineler iade edilecek.

• İsrail, cenazesi teslim edilen her İsrailli rehine için ölen 15 Gazzelinin cenazesini teslim edecek.

• Tüm rehineler serbest bırakıldıktan sonra İsrail, ömür boyu hapis yatan 250 mahkumla 7 Ekim 2023'ten sonra alıkonulan 1700 Gazzeliyi serbest bırakacak.

• Tüm rehineler geri verildikten sonra, barışçıl birlikte yaşama sözü veren ve silahlarını teslim eden Hamas üyelerine af tanınacak.

• Gazze'den ayrılmak isteyen Hamas üyelerine, gidecekleri ülkelere güvenli geçiş sağlanacak.

• Bu anlaşmanın kabulünü takiben, tüm yardımlar hemen Gazze Şeridi'ne gönderilecek.

• Gazze Şeridi'ne yardım girişi ve dağıtım, BM ve Kızılay aracılığıyla, iki tarafın da müdahalesi olmadan gerçekleşecek

• Gazze, geçici olarak teknokratlardan oluşacak Filistin komitesince yönetilecek.

• Komiteye Trump başkanlık edecek, diğer üyeler daha sonra ilan edilecek.

• Komitede, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in de yer alması bekleniyor.

• Komite, Filistin Yönetimi reform programını tamamlayana kadar Gazze'nin kalkınması için finansmanı sağlayacak.

• Gazze'yi yeniden inşa etmek ve canlandırmak için ekonomik kalkınma planı hazırlanacak.

• Özel ekonomik bölge kurulacak.

• Kimse Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak, gitmek ya da dönmek isteyenlere izin verilecek.

• Hamas ve diğer gruplar, Gazze yönetiminde doğrudan veya dolaylı hiçbir role sahip olmayacaklarını kabul edecek.

• İsrail Gazze'yi işgal ya da ilhak etmeyecek.

• Hamas öneriyi geciktirir veya reddederse, öneri genişletilmiş yardım operasyonu da dahil olmak üzere terörden arınmış bölgelerde işletilecek.