Son dakika: Katar'da çok sayıda patlama sesleri duyuldu! Hamas yetkililerine yönelik suikast iddiası

Katar'ın başkenti Doha'da çok sayıda patlama sesi duyulduğu bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili Doha'daki patlamaların üst düzey Hamas yöneticilerine yönelik İsrail'in gerçekleştirdiği bir suikast girişimi olduğunu belirtti.

İsrail ordu radyosundan açıklama

İsrail ordu radyosu tarafından yapılan açıklamada da saldırıyı İsrail'in düzenlediği belirtildi. Açıklamada, "İsrail, Katar'daki Hamas yöneticilerine saldırı düzenlemeye çalıştı. Saldırı, Hamas liderliğinin tepesini hedef aldı" ifadeleri kullanıldı. Ancak saldırının tam olarak nerede gerçekleştirildiğine dair bilgi paylaşılmadı.

Katar merkezli El Cezire televizyonu ise bir Hamas kaynağına dayandırdığı haberinde, saldırının toplantı halindeki Hamas'ın ateşkes müzakere heyetini hedef aldığını bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama mesajı

Katar Dışişleri Bakanlığı olayın ardından "İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Bürosunun bazı üyelerinin ikametgahını hedef alan korkak saldırısını en sert şekilde kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Hamas liderleri saldırıdan kurtuldu

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna göre Hamas kaynakları, liderlerinin İsrail suikastından kurtulduğunu açıkladı.

Al Jazeera'nın Hamas kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail'in Doha'da Hamas'ın lider kadrosunun toplantı yaptığı merkezi hedef aldığı belirtildi.

Haberde, "Dr. Halil El-Hayye başkanlığındaki Hamas liderleri heyeti saldırıdan sağ kurtuldu." ifadelerine yer verildi.

Hamas heyetinin toplantı yaptığı aktarılan haberde, "Hamas heyeti, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın son önerisini görüşmek üzere bir araya geldiği sırada İsrail'in hava saldırısıyla hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail basınında çıkan haberlerde, İsrail ordusunun Doha'ya düzenlediği saldırıda Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Halil el-Hayye'nin hedef alındığı, Halid Meşal'in ise orada bulunmadığı iddia edildi.

Daha önce hem İsrail hem de uluslararası basında çıkan haberlerde, saldırının düzenlendiği binada Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Halil el-Hayye ve Halid Meşal'in de bulunduğu öne sürülmüştü.

İsrail: "Tüm sorumluluğu alıyoruz"

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Bugünkü saldırılar İsrail'in bağımsız bir operasyonudur. İsrail tarafından başlatıldı ve yürütüldü. Tüm sorumluluğu alıyoruz" denildi.