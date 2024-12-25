SON DAKİKA: Kazakistan'da yolcu uçağı düştü! Kuş sürüsüne çarpıp yere çakıldı, alev topuna döndü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçen Cumhuriyeti'nin başkenti Grozni'ye giden Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı bugün Hazar Denizi üzerinde 'acil durum' çağrısı verdi.

İçinde 67 yolcu ve beş mürettebat bulunan uçak, Kazakistan'daki Aktau Havalimanı'na acil durum inişi yaptığı sırada yere çakılarak alev aldı.

Azerbaycan Hava Yolları, Bakü-Grozni seferini yapan 'J2-8243' uçuş numaralı Embraer 190 tipi uçağın havalimanının 3 kilometre yakınına inmeye çalıştığı sırada kazanın yaşandığını açıkladı.

İlk gelen bilgiler, uçağın bir kuş sürüsüne çarpması sonucu kaza kırıma uğradığı yönünde.

Kaza bölgesine çok sayıda ekip gönderildi. Ekipleri ilk olarak alevlerle mücadele ederken, uçaktaki yaralıları kurtardı.

Sağ kurtulanlar var

Kazakistan Sağlık Bakanı Akmara Alnazarova, ilk açıklamasında, kazadan altı kişinin yaralı olarak kurtulduğunu açıkladı. Daha sonra Azerbaycan merkezli haber ajansı APA, kazada beşi ağır olmak üzere 14 kişinin sağ kurtarıldığını bildirdi.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı son açıklamasında ise kazadan 25 kişinin yaralı kurtulduğunu, 22'sinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.