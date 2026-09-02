Son dakika: KKTC Ulaştırma Bakanı Arıklı görevden alındı

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30 Ağustos'ta Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, kısa süre sonra su almaya başlamasının ardından Girne açıklarında alabora oldu. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 20 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, soruşturmanın selameti için alınan idari tedbirlerin genişletildiğini ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alındığını açıkladı.

Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, Polis Genel Müdürlüğü ve yargı makamlarının soruşturmayı herhangi bir şüpheye mahal vermeden yürütebilmesi amacıyla görevden uzaklaştırma kararlarını genişlettiklerini belirtti.

Üstel, "Bu çerçevede Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanımız Sayın Erhan Arıklı'yı görevden aldığımı kendisine bildirdim" dedi.

Başbakan olarak soruşturmanın selameti için gerekli idari tedbirleri almanın görevi olduğunu belirten Üstel, "Yürütmenin başı olarak görevim, soruşturmanın selameti ve kamu vicdanının rahatlaması için gerekli bütün idari tedbirleri almaktır" ifadelerini kullandı.

Üstel, Arıklı'nın yürüttüğü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı göreviyle ilgili bundan sonraki süreçte Anayasa'nın öngördüğü hükümler ve verdiği yetkiler çerçevesinde hareket edileceğini bildirdi.

"Siyasi bir karar değildir"

Görevden alma kararının Yeniden Doğuş Partisi'ne (YDP) yönelik siyasi bir karar olmadığını vurgulayan Üstel, "Özellikle ifade etmek isterim ki bu karar, Yeniden Doğuş Partisi'ne, onun kurumsal kimliğine veya YDP'ye gönül vermiş kardeşlerimize yönelik siyasi bir karar değildir" dedi.

Koalisyon ortaklarıyla dört buçuk yıldır birlikte çalıştıklarını kaydeden Üstel, Arıklı'ya bugüne kadar verdiği hizmetler nedeniyle teşekkür etti. Üstel, "Erhan Arıklı ile de dört buçuk yıl boyunca birlikte çalıştık, ülkemiz adına birçok projeye birlikte imza attık. Kendisine bugüne kadar ülkemize verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Ancak böylesine ağır bir soruşturma sürecinde herhangi bir şaibenin oluşmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

"Masumiyet karinesi herkes için geçerlidir"

Görevden alma kararının suçluluk anlamına gelmediğinin altını çizen Üstel, "Yargı kararını verene kadar görevden aldığımız veya uzaklaştırdığımız hiç kimse suçlu ilan edilemez. Masumiyet karinesi herkes için geçerlidir" dedi.

Soruşturmanın hızlı, titiz ve şeffaf şekilde sürdürüleceğini belirten Üstel, ihmali veya sorumluluğu bulunanların yargının vereceği karar doğrultusunda hesap vereceğini ifade etti.

Üstel, devlet olarak önceliklerinin kayıplara ulaşmak, ailelerin yanında olmak ve facianın bütün gerçeklerini ortaya çıkarmak olduğunu belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve KKTC halkına sabır diledi.