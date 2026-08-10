Son dakika... Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi
Son dakika... Kolombiya, 7,4 büyüklüğünde olduğu bildirilen güçlü depremle sarsıldı. Geniş bir bölgede hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar binaları terk ederken, gözler can kaybı ve hasara ilişkin gelecek resmi açıklamalara çevrildi.
Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi. Sarsıntı geniş bir bölgede hissedilirken, depremin ardından hasar ve can kaybı olup olmadığına ilişkin inceleme başlatıldı.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) ilk verilerine göre deprem, 10 Ağustos'ta Kolombiya'nın Ansermanuevo bölgesinde kaydedildi.
Sarsıntının ardından birçok kişinin binalardan çıkarak açık alanlara yöneldiği, depremin başkent Bogota dahil farklı bölgelerde hissedildiği bildirildi.