Son dakika: Kritik iddiaya düzeltme geldi: Hizbullah lideri değil, yeğeni öldürüldü
Son dakika haberi... Orta Doğu'da 40 gün süren çatışmaların ardından ilan edilen geçici ateşkese rağmen gerilim düşmüyor. İsrail ordusu, Hizbullah lideri Naim Kasım'ın öldürüldüğünü duyurdu. Ancak kısa süre sonra Reuters, söz konusu kişinin Kasım değil, yeğeni olduğunu bildirdi.
Orta Doğu'da 28 Şubat'ta başlayan ve 40'ıncı gününde ABD ile İran arasında geçici ateşkesle sonuçlanan çatışmalara rağmen bölgede tansiyon yüksek kalmaya devam ediyor.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, Hizbullah lideri Naim Kasım'ın öldürüldüğü bildirildi.
İddiaların ardından Reuters haber ajansı düzeltme geçerek Lübnan'da öldürülen Hizbullah liderinin Naim Kasım değil, yeğeni olduğunu belirtti.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: HABER MERKEZİ