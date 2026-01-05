Son Dakika: Maduro ve eşi mahkemeye götürüldü!

ABD'nin cumartesi günü Venezuela'ya düzenlediği operasyon ile yaklanan ve ABD'ye götürülen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi hakim karşısına çıkarılmak üzere mahkemeye götürüldü.

Maduro'yu taşıyan konvoy, New York'un Brooklyn bölgesindeki gözaltı merkezinden ayrılırken görüldü.

Maduro ve eşi Cilia Flores, “narkoterörizm, kokain ithalatı, makineli silahlar ve yıkıcı cihazlara sahip olma ile Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı makineli silahlar ve yıkıcı cihazlara sahip olma” suçlamalarıyla itham edilecek.

Maduro davası yerel saatle 12.00’de (TSİ 20.00) görülecek ve duruşma bölge hakimi Alvin K. Hellerstein başkanlığında yapılacak.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sıralarında en az 7 patlama sesi duyulmuştu.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı bildirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanı Pamela Bondi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Maduro ve eşi Cilia Flores’in New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargılanacağını duyurmuştu.

Maduro ve eşi ABD tarafından yargılanmak üzere New York'un Brooklyn kentindeki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne sevkedilmişti.

Maduro'nun yakalanmasının ardından Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez’in geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenmesine karar vermişti.