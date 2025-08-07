Son dakika! Netanyahu: Gazze'yi elimizde tutmak istemiyoruz
Netanyahu, İsrail'in Gazze'nin tamamını kontrol altına almak istediğini belirterek, Gazze'yi ellerinde tutmak istemediklerini, güvenlik çerçevesi oluşturmak istediklerini söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD medyası tarafından yöneltilen "İsrail Gazze'nin tamamını kontrol edecek mi?" sorusuna, Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol etmeyi ve Hamas'tan kurtarmayı planladıklarını söyleyerek, " Gazze’yi elimizde tutmak istemiyoruz, yönetecek silahlı kuvvete devretmek istiyoruz" dedi.