Son dakika: Netanyahu'dan İran'a uyarı! 'Harekete geçiyoruz, Tahran'ı boşaltın'
Son dakika haberi... İsrail ile İran arasında dört gündür devam eden karşılıklı saldırılar bölgede tansiyonu yüksek tutarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Netanyahu, "Tahran semaları kontrol altında, harekete geçiyoruz. Tahran'ı boşaltın" ifadelerini kullanırken "İki ana hedefimize ulaşmak üzereyiz" dedi.
İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar dördüncü gününe girerken, bölgede gerilim devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çatışmalara ilişkin yeni ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Netanyahu, yaptığı açıklamada, "Tahran semaları kontrol altında, harekete geçiyoruz. Tahran'ı boşaltın" ifadelerini kullandı.
"İki ana hedefimize ulaşmak üzereyiz"
İsrail Başbakanı ayrıca, askeri operasyonların belirlenen hedefler doğrultusunda sürdüğünü belirterek, "Zafere doğru giden yoldayız. İki ana hedefimize ulaşmak üzereyiz: Nükleer ve füze tehdidini ortadan kaldırmak" dedi.