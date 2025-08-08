Son Dakika: Netanyahu'nun Gazze'deki 'tam işgal planı' onaylandı: Aşamalı planın detayları ortaya çıktı!

İsrail güvenlik kabinesi, 10 saat süren gergin toplantının ardından “Gazze’yi tamamen işgal” planını onayladı. İsrail Başbakanlık Ofisi, ordunun Gazze’nin tamamını kontrol altına almak üzere hazır olacağını açıkladı.

İşgalin bitmesi için 5 şart

Onaylanan plan, Gazze’de bir milyon Filistinlinin yeniden yerinden edilmesine neden olacak. Başbakanlık Ofisi, işgalin sona ermesi için beş şart belirledi:

* Hamas’ın silahsızlandırılması

* 20’si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi

* Gazze Şeridi’nin tamamen silahsız hale getirilmesi

* İsrail’in Gazze’nin tümünü kontrol etmesi

* Hamas ve Filistin yönetimi yerine sivil ve alternatif bir yönetim kurulması

Planın ilk aşaması: 1 milyon kişinin tahliyesi

Kanal 12’nin haberine göre, planın ilk adımında Gazze Şehri’ndeki yaklaşık 1 milyon kişiye tahliye bildirimi gönderilecek. Bu süreçte bölgeye hastaneler ve kamplar gibi sivil altyapılar kurulacak. Ardından Gazze Şehri ve merkezdeki kamplar ele geçirilerek nüfusun yarısının güneye, Mevasi bölgesine sürülmesi planlanıyor.

İkinci aşama: 4-5 ay sürecek askeri operasyon

İkinci aşamada askeri harekâtın başlaması öngörülüyor. Ynet, Kan ve Kanal 13’ün aktardığı bilgilere göre dört ila beş ay sürecek operasyon kapsamında dört ila beş İsrail ordusu tümeni görev yapacak. Hedef, Gazze’nin kuzeyinden merkezine kadar ilerleyerek bugüne kadar manevra yapılamayan bölgeleri kontrol altına almak.

Toplantıda sert tartışma

İsrail basını, toplantıda Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile bazı bakanlar arasında tartışma yaşandığını bildirdi.

Zamir, Gazze’nin işgalinin rehinelerin hayatını tehlikeye atacağını savundu. Bakanlar ise bu görüşe karşı çıkarak tam işgal planının uygulanması gerektiğini belirtti.

Netanyahu: İlhak etmeyeceğiz

Toplantı öncesinde Fox News’a konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze’yi ilhak etmeyi veya doğrudan yönetmeyi düşünmediklerini söyledi.

Netanyahu, “Gazze’yi bizi tehdit etmeyecek, Gazzelilere iyi yaşam sağlayacak Arap güçlerine devretmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Soykırım iddialarını reddeden Netanyahu, “İsteseydik tüm Gazzelileri öldürebilirdik” dedi.

Gazze’de can kaybı artıyor

Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre son 24 saatte 100 kişi hayatını kaybederken, 603 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana ölü sayısı 61 bin 258’e ulaştı.