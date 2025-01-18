SON DAKİKA: Nijerya'da büyük patlama! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Son dakika gelişmesi.. Nijerya'da bir akaryakıt tankerinden dökülen benzinin patlaması sonucu 60 kişi hayatını kaybetti. Patlama, yerel halkın devrilen tankerden saçılan benzini almaya çalışırken meydana geldiği belirtildi.
Nijerya Federal Yol Güvenliği Birliği, bugün Nijerya'nın güneyindeki Nijer bölgesinde devrilen bir tankerden sızan benzinin patlaması sonucu 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Birliğin bölge sorumlusu Kumar Tsukwam, hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun bölgede yaşayan insanlar olduğunu söyledi.
Hayatını kaybeden kişilerin tankerin devrilmesinin ardından benzin almaya çalıştığı kaydedildi.
Ülkede geçen ekim ayında benzer bir olayda 147 kişi hayatını kaybetmişti.