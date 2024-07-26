Son dakika... Paris Olimpiyatları öncesi bomba alarmı: Havalimanı tahliye edildi

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğramasının ardından bomba alarmı haberi geldi.

Fransa-İsviçre sınırı yakınındaki Basel-Mulhouse-Freiburg Havalimanı, bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi. Yapılan açıklamaya göre, havalimanı "güvenlik gerekçesiyle" tahliye edilerek geçici olarak kapatıldı.

Gerekli tedbirler alındıktan sonra ise havalimanının tekrar hizmete açıldığı ve operasyonlarına devam ettiği aktarıldı.

Fransa'da tren hatları da devre dışı kaldı

Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF, Fransa'nın Atlantik kıyısı, kuzeyi ve doğusundaki tren seferlerinin "kötü niyetli kişilerin eylemlerinden" etkilendiği belirtti. SNCF'nin açıklamasında, komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "yüksek hızlı tren ağını aksatmayı amaçlayan bu büyük saldırının" ardından çok sayıda trenin farklı hatlara yönlendirildiği ya da iptal edildiği aktarıldı.