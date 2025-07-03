Son dakika: Putin-Trump görüşmesi sona erdi

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinin yaklaşık bir saat sürdüğünü söyledi.

Yuri Uşakov yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran ve Orta Doğu hakkında detaylı bir görüşme yaptığını ve Putin'in İran meselesinin sadece diplomatik yollarla çözülmesinin önemini vurguladığını açıkladı. Yuri Uşakov ayrıca, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelere devam etme konusunda mutabık kaldılar" dedi.