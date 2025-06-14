Son dakika: Putin ve Trump telefonda görüştü

İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken, bölgedeki gerilim günden güne artıyor. Yaşanan son gelişmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rus medyasında yer alan haberlere göre, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Putin'in görüşmede İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadığını ve iki liderin İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelere geri dönmeyi göz ardı etmediklerini söyledi.

Uşakov ayrıca, Putin'in Ukrayna ile müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu da teyit ettiğini belirtti. Uşakov, yaklaşık 50 dakika süren görüşmeyi "anlamlı ve faydalı" olarak tanımladı.