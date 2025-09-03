Son dakika: Putin, Zelenski ile görüşme şartını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile olası barış görüşmelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisinden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşmesini istediğini belirterek, “Onunla görüşmenin bir anlamı var mı? Zelenski hazırsa, Moskova’ya gelsin” dedi.

Mevcut ABD yönetiminin çağrısı dikkate alındığında barışçıl bir çözüm ihtimalinin gündeme gelebileceğini söyleyen Putin, aksi takdirde çatışmanın askeri yöntemlerle çözülebileceğini ifade etti.

Rusya lideri ayrıca, Ukrayna ordusunun kapasitesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Putin, Kiev yönetiminin büyük çaplı bir saldırı yapabilecek durumda olmadığını belirterek, “Ukrayna'nın rezervleri giderek azalıyor ve savaşa hazır birliklerinin oranı sadece yüzde 47-48 seviyesinde. Bu kritik bir eşik” ifadelerini kullandı