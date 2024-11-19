Son Dakika: Putin’den nükleer silah doktrinine kapsamlı güncelleme: 'Son çare' protokolü!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin nükleer stratejisini güncelleyen ve "Nükleer Caydırıcılık Alanında Devlet Politikasının Temelleri" olarak adlandırılan doktrini onayladı. Yeni doktrin, nükleer silahların kullanımına ilişkin kapsamlı düzenlemeler içeriyor ve bu silahların Rusya'nın egemenliğini korumak için "son çare" olarak kullanılacağını belirtiyor.

Putin’in imzaladığı kararnameye göre, doktrinin yenilenmesi "yeni askeri tehdit ve risklerin ortaya çıkması" nedeniyle zorunlu hale geldi. Belge, nükleer caydırıcılığın hedef aldığı ülkeler ve askeri ittifakların kapsamını genişletiyor.

Nükleer silahların kullanım şartları netleştirildi

Gözden geçirilmiş doktrine göre, Rusya artık nükleer bir güç tarafından desteklenen nükleer olmayan bir ülkenin saldırısını "ortak bir tehdit" olarak değerlendirecek. Ayrıca, egemenliğini tehdit eden konvansiyonel silah saldırıları, düşman uçaklarının veya füzelerinin kitlesel şekilde Rus topraklarına yönelmesi gibi durumlarda, nükleer silah kullanma hakkını saklı tutacak.

Rusya’nın bu yeni nükleer doktrini, uluslararası güvenlik ve caydırıcılık stratejileri açısından büyük bir tartışma konusu olacağa benziyor.

Putin, değişimin sinyallerini vermişti

Putin, 25 Eylül’de Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda, modern askeri-politik durumun değiştiğine vurgu yaparak “Durumun gelişimini tahmin etmek ve buna göre stratejik planlama belgesi hükümlerinin güncel gerçeklere uyarlanması önemli” demişti.

Kritik adım ABD'nin Ukrayna kararı sonrası geldi

Öte yandan, ABD yönetiminin, uzun menzilli Amerikan silahlarının sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanımı için Ukrayna’ya izin verdiği yönündeki haberler 17 Kasım'da ABD medyasında yer almıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iddialara ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Bu, onların (ABD'nin) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor" ifadesini kullanmıştı.