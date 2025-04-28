Son dakika... Putin’den Ukrayna’da 3 günlük ateşkes
Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8-11 Mayıs tarihleri arasında geçici ateşkes ilan etti. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, ilan edilen 72 saatlik ateşkese Ukrayna'nın da katılması çağrısında bulunuldu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna arasında barış görüşmelerini destekleyen girişimleri sürerken, Kremlin'den önemli bir açıklama geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 8-11 Mayıs tarihleri arasında geçici ateşkes ilan ettiği duyuruldu.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği ve müttefiklerinin İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferinin 80. yıldönümü dolayısıyla Ukrayna’daki askeri operasyonlarına 8 Mayıs saat 00.00'dan 11 Mayıs saat 00.00'a kadar askıya aldı.