Son dakika: Rus heyet 2 Haziran'da Ukrayna görüşmeleri için İstanbul'a gelecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna ziyareti sürerken, Rusya ile Ukrayna arasında yapılması planlanan yeni müzakere turuna ilişkin Kremlin'den bir açıklama geldi. Açıklamada, görüşmelerin 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşeceği belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin Ukrayna tarafıyla yeni bir görüşme turuna hazır olacağını aktardı. Ayrıca, Peskov'un açıklamasında ayrıca "Ukrayna görüşmeleri sonuç verirse, Putin-Zelenski zirvesini değerlendiriz" ifadeleri kullanıldı.

"Önce heyetlerarası müzakerelerde bir sonuca ulaşılmalı"

Peskov, sürece ilişkin değerlendirmesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakere sürecine açık olduğunu vurguladı. Peskov, "Putin, Ukrayna konusunda üst düzey görüşmelere hazır. Ancak öncelikle heyetlerarası doğrudan müzakerelerde bir sonuca ulaşılması gerekiyor" dedi.