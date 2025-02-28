Son Dakika: Rusya, ABD'ye büyükelçi atadı

Rusya, ABD ile ilişkilerini yürütmek üzere Washington Büyükelçiliği’ne Alexander Darchiyev’i atadı. Darchiyev, bugün İstanbul’da düzenlenen ABD-Rusya görüşmelerinde Moskova heyetinin başkanlığını yaptı ve diplomatik misyonların işleyişine dair kritik konuları ABD tarafıyla müzakere etti.

8 yıl sonra bir ilk

Rusya, 2017 yılında ABD'nin istihbarat teşkilatlarının Moskova’yı 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçlamasının ardından San Francisco’daki Rus konsolosluğunu ve Washington ile New York’taki iki diplomatik binasını kapatmak zorunda kalmıştı.

Alexander Darchiyev kimdir?

Deneyimli bir diplomat olan Darchiyev, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda Kuzey Atlantik Dairesi Direktörü olarak görev yapıyordu. Daha önce de farklı diplomatik pozisyonlarda bulunan Darchiyev, ABD ile ilişkiler konusunda geniş bir deneyime sahip.

Kritik bir dönemde göreve başlıyor

Rusya’nın yeni Washington Büyükelçisi olarak atanan Darchiyev, iki ülke arasındaki gerginliklerin sürdüğü bir dönemde göreve geliyor. Moskova ve Washington arasındaki yaptırımlar, Ukrayna krizi ve diplomatik misyonlarla ilgili yaşanan sorunlar, yeni büyükelçinin önünde çözülmesi gereken konular olarak öne çıkıyor.

İstanbul zirvesinde öne çıktı

Darchiyev, bugün İstanbul’da ABD ve Rusya heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşmelere liderlik etti. 6,5 saat süren toplantıda büyükelçiliklerin işleyişi, diplomatik mülkler ve doğrudan uçuşların yeniden başlatılması gibi başlıklar ele alındı.

Uzmanlar, Darchiyev’in ABD’deki öncelikli görevlerinin, iki ülke arasındaki diplomatik misyonların normalleşmesi ve diyaloğun devamlılığını sağlamak olacağını belirtiyor. Ayrıca, Moskova’nın ABD ile gerilimi düşürme çabalarına katkı sağlaması bekleniyor.