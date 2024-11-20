Son Dakika: Rusya - Ukrayna savaşında kritik gelişme: ABD anti-personel mayınları için de onay verdi

ABD Başkanı Joe Biden görev süresinin dolmasına sayılı günler kalan Rusya-Ukrayna savaşına yönelik politika değişikliklerini sürdürüyor.

Washington Yönetimi, Kiev’e Rusya topraklarındaki hedefleri vurmak üzere uzun menzilli Amerikan yapımı füzeleri kullanmasına yeşil ışık yaktıktan sadece birkaç gün sonra anti-personel mayınlarının Ukrayna’ya gönderilmesine izin verdi.

Haberi ilk olarak The Washinton Post (The Post) gazetesi duyurdu. CNN’in iki ABD’li yetkili dayandırdığı habere göre; ABD, Kiev'in anti-personel mayınları, Rus birliklerinin Ukrayna savunma hatlarına karşı yavaş ve istikrarlı bir şekilde ilerleme kaydettiği ülkenin doğu kesiminde kullanmasını planlıyor.

Bu zorlu savaş Moskova'ya çok pahalıya mâl oldu ve Ukrayna, Rusya'nın bu hafta en fazla can kaybını verdiğini öne sürdü. Ancak Rusya'nın amansız baskısı, Ukrayna'nın insan gücü ve mühimmat sıkıntısı ile birleşince Rus ordusunun kademeli olarak daha fazla bölgeyi ele geçirmesine olanak sağladı.

Anti-personel mayınları çok riskli, çünkü...

ABD, Ukrayna'nın bu anti-personel mayınları Rusya'ya karşı bir saldırı kabiliyeti olarak değil, egemen Ukrayna toprakları içindeki savunma hatlarını güçlendirmek için kullanmasını bekliyor. ABD ayrıca Ukrayna'nın mayınların sivillere yönelik riskini sınırlandırmaya çalışacağına dair güvence istedi.

Savaşın ilk günlerinden bu yana ABD, Rusya'nın zırhlı araçlardaki sayısal üstünlüğünü engellemek için Ukrayna'ya tanksavar mayınları sağladı. Ancak Biden yönetimi şimdiye dek, oluşturabilecekleri kalıcı tehlike konusundaki endişeler nedeniyle Ukrayna'ya anti-personel mayınları sağlamamıştı.

İnsan hakları grupları uzun zamandır anti-personel mayınların kullanımını eleştirmektedir çünkü bu mayınlar ayrım gözetmeksizin öldürebilir ve ilk kullanıldıkları çatışma sona erdikten sonra yıllarca silahlı kalabilirler.

Uzun menzilli ATACMS ilk kez kullanıldı

Ukrayna, Washington'ın izin vermesinden bir gün sonra, ilk kez Rusya toprakları içindeki bir hedefe ABD tarafından tedarik edilen uzun menzilli ATACMS (Ordu Taktik Füze Sistemi) kullandığını teyit etti.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre; Ukrayna'nın dün sabah Rusya'nın Bryansk bölgesine düzenlediği saldırıda altı ATACMS füzesi kullandığı, bunlardan beşinin imha edildi.

Washington'ın izninden bir gün sonra gerçekleşen saldırı, Ukrayna'nın uzun menzilli füzelerle Rusya'nın uluslararası alanda tanınan topraklarını ilk kez hedef alması anlamına geliyor.

Rusya: ABD ateşe benzin döküyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kaygı verici gelişmelerin ardından dün (19 Kasım) ülkenin yeni nükleer doktrinini onayladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın füzelerin “Amerikalı askeri uzmanlar” tarafından kullanıldığı “anlayışıyla hareket edeceğini” söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD'nin füze izniyle ilgili "Eğer böyle bir karar alındıysa, bu, ABD'nin bu çatışmaya müdahil olması açısından yeni bir durum anlamına gelir” dedi. Peskov bu gelişmeyle "Washington'ın ateşe benzin döktüğünü" de savundu.

Lavrov, “Bunu Batı'nın Rusya'ya karşı savaşının yenilenmiş bir yüzü olarak kabul edeceğiz ve buna göre tepki vereceğiz” dedi.