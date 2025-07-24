Son dakika: Rusya'da kaybolan yolcu uçağının enkazı bulundu!

Rusya'nın doğusundaki Amur bölgesinde 46 kişiyi taşıyan An-24 tipi yolcu uçağının düşerek parçalandığı bildirildi.

Interfax haber ajansının acil durum servislerine dayandırdığı bilgiye göre, uçağın enkazı Tynda kentine yaklaşık 15 kilometre mesafede bir yamaçta bulundu. Yapılan açıklamada, "An-24 tipi uçağın parçaları bulundu, uçak tamamen parçalanmış durumda" denildi.

İnişte başarılı olamayıp tekrar havalanmıştı

Uçağın, Habarovsk-Blagoveşçensk-Tynda güzergahında sefer yaptığı ve son durağı olan Tynda yakınlarında radardan kaybolduğu belirtildi. İlk iniş denemesinde başarısız olan uçağın ikinci bir iniş için tekrar havalandığı sırada temasın kesildiği bildirildi. Uçakta 40 yolcu ve 6 mürettebat olmak üzere toplam 46 kişi bulunuyordu.

Angara Havayolları’na ait

Shot haber ajansı, düşen uçağın Angara Havayolları’na ait olduğunu ve Tynda’dan Çin sınırındaki Amur bölgesine uçuş gerçekleştirdiğini aktardı.