Son dakika: Rusya'da kaybolan yolcu uçağının enkazı bulundu!
Son dakika haberi... Rusya’nın doğusundaki Amur bölgesinde yaklaşık 50 yolcuyu taşıyan An-24 tipi bir yolcu uçağıyla irtibat kesildi. Bölgede başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının ardından uçağın enkazı Tynda kenti yakınlarındaki bir yamaçta bulundu.
Rusya'nın doğusundaki Amur bölgesinde 46 kişiyi taşıyan An-24 tipi yolcu uçağının düşerek parçalandığı bildirildi.
Interfax haber ajansının acil durum servislerine dayandırdığı bilgiye göre, uçağın enkazı Tynda kentine yaklaşık 15 kilometre mesafede bir yamaçta bulundu. Yapılan açıklamada, "An-24 tipi uçağın parçaları bulundu, uçak tamamen parçalanmış durumda" denildi.
İnişte başarılı olamayıp tekrar havalanmıştı
Uçağın, Habarovsk-Blagoveşçensk-Tynda güzergahında sefer yaptığı ve son durağı olan Tynda yakınlarında radardan kaybolduğu belirtildi. İlk iniş denemesinde başarısız olan uçağın ikinci bir iniş için tekrar havalandığı sırada temasın kesildiği bildirildi. Uçakta 40 yolcu ve 6 mürettebat olmak üzere toplam 46 kişi bulunuyordu.
Angara Havayolları’na ait
Shot haber ajansı, düşen uçağın Angara Havayolları’na ait olduğunu ve Tynda’dan Çin sınırındaki Amur bölgesine uçuş gerçekleştirdiğini aktardı.