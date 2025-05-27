Son dakika! Rusya'dan Trump'a yanıt: Kötü olan tek şey, Üçüncü Dünya Savaşı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Putin ateşle oynuyor" açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Medvedev paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten kötü olan tek bir şey biliyorum; o da III. Dünya Savaşı. Umarım Trump, bunu anlar"