Son dakika! Rusya'dan Trump'a yanıt: Kötü olan tek şey, Üçüncü Dünya Savaşı
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev Trump'ın sözlerine yanıt verdi. Medvedev, "Gerçekten kötü olan tek bir şey biliyorum; Üçüncü Dünya Savaşı" dedi.
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Putin ateşle oynuyor" açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Medvedev paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Gerçekten kötü olan tek bir şey biliyorum; o da III. Dünya Savaşı. Umarım Trump, bunu anlar"