SON DAKİKA: Slovenya'dan Filistin Devleti'ni tanıma kararı

Slovenya hükümeti, Filistin Devleti'ni tanıma önergesini onaylayarak kararı meclise gönderdi.

Başbakan Robert Golob, hükümetinin tanıma önerisi kararını önümüzdeki hafta başında toplanabilecek olan meclisine gönderdiğini açıkladı.

Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımaya karar verdiklerini söyleyen Golob, "Bu kararın tek bir mesajı var; düşmanlıkların derhal sona ermesi ve rehinelerin derhal serbest bırakılması isteğimiz. Bu karar, İsrail devletine ve kimseye karşı bir karar değildir" dedi.

Golob, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması ve iki devletli çözüm yönünde hareket edilmesi için doğru an olduğuna inandıklarını ifade etti.

Golob ayrıca, hükümetin bugünkü kararının olumlu sonuçlanmasını ve herkese örnek olmasını diledi.

İspanya, Norveç ve İrlanda'nın ardından Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan Slovenya, kararın meclisten geçmesi halinde Avrupa Birliği'nin Filistin Devleti'ni resmen tanıyan 10. üyesi olacak.

Başbakan Golob, İsrail'in Refah'a düzenlediği ve 1 milyondan fazla Filistinlinin kaçmasına neden olan son saldırılara tepki olarak süreci hızlandırdığını söylemişti.