Son dakika! Suriye: Bölgeye özel güç göndereceğiz

Suriye'deki gerilim ve çatışma artarken Suriye hükümetinden açıklama geldi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Süveyda'daki olaylara karşı tutumumuz intikam değil, iç barış kaygısıyla belirliyoruz. Suriye, aidiyetleri ister Dürzi ister Bedevi olsun tüm vatandaşların devletidir. Kaosa kaosla değil, adaletle karşılık vereceğiz. Süveyda'daki çatışmaları sona erdirmek için güneye askeri güç konuşlandıracağız"

Süveyda kırsalında Arap aşiretler ile Dürziler arasında çatışma

Suriye’nin güneyindeki Süveyda kentinde Dürziler ile Bedeviler arasında Pazar günü başlayan çatışmalar durulmuyor. Kentteki Bedevilere yardım amacıyla yola çıkan Arap aşiretler Süveyda kırsalına ulaştı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden yapılan açıklamada, Süveyda kırsalındaki kasabalarda Arap aşiretler ile Dürziler arasında çatışmalar yaşandığı bildirildi. Açıklamada, Arap aşiretlerden yaklaşık 200 kişinin, silahlı Dürzilere makineli tüfeklerle ve havan toplarıyla karşılık verdiği aktarıldı.

Can kaybı 620'ye ulaştı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden ölü sayısına yönelik yapılan yeni açıklamada, "13 Temmuz Pazar sabahından bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 620’ye ulaştı" denildi.