Son Dakika: Suriye'de geçiş hükümeti başbakanı belli oldu

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve ailesi, dün Heyet Tahrir eş Şam (HTŞ) liderliğindeki silahlı muhalif güçlerin başkent Şam'a doğru ilerlediği sırada ülkeyi terk etti.

HTŞ güçleri Şam'da kontrolü sağlarken, Suriye Başbakanı Muhammed Gazi el Celali başkentten ayrılmadı ve geçiş süreci için muhalefete çağrıda bulundu.

Al Jazeera haberine göre; Celali, Kabine üyelerinden pek çoğunun 'hızlı ve sorunsuz' bir geçiş süreci için başkent Şam'da çalıştığını duyurdu.

Al Jazeera Arapça, muhaliflerin Muhammed El Beşir'i geçici hükümetin başbakanı olarak seçeceğini duyurdu.

Muhammed el Beşir'in geçiş dönemini yönetmek üzere yeni bir hükümet kurmakla görevlendirilmesi bekleniyor.

Muhammed el Beşir kimdir?

İdlib doğumlu Muhammad el Beşir, 13 Ocak 2024’ten bu yana Suriye Kurtuluş Hükümeti’nin Başbakanı olarak görev yapıyordu.

Suriye Kurtuluş Hükümeti Kasım 2017’de Heyet Tahrir eş Şam’ın İdlib’de kurduğu Şam’a alternatif hükümet olarka biliniyor.

El-Beşir 1983'te İdlib vilayetinin Cebel Zaviye bölgesinde doğdu. Halep Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden 2007'de mezun oldu.

El-Beşir, 2011'de Suriye Gaz Şirketi'nin gaz tesisinde Hassas Aletler Bölüm Başkanı oldu.

2021'de İdlib Üniversitesi'nden şeriat ve hukuk alanında derece aldı.



