SON DAKİKA: Suriye’de muhalifler Hama kent merkezine ulaştı

Suriye'nin kuzeyinde binlerce militanı bulunan Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütü, 27 Kasım'da Suriye devletinin kontrolündeki Halep'i almak için saldırı başlattı.

Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ), kuzeydeki Hama kentinin merkezine ulaştıklarını açıkladı.

Halep ve İdlib’te kontrolü eline geçiren HTŞ ve ona bağlı gruplar, kuzeydeki Hama kentinin merkezine ulaştıklarını açıkladı.

Suriye hükümeti ise, ordusunun Hama’dan çekildiğine dair haberleri yalanladı. Devlete bağlı SANA Haber Ajansı’nın askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde, kuvvetlerin kentin kuzey ve doğu kırsalında konuşlandığı aktarıldı.

HTŞ militanları 27-28 Kasım'da Halep'in batısını ele geçirirken, dün de merkezi aldıklarını açıkladı. Bugün ise Han Şeyhun'u alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağladıklarını duyurdu.

HTŞ militanları, Halep ve İdlib'i almalarının ardından güneye doğru ilerleyerek Suriye'nin kontrolündeki Hama kentine yaklaştı.

Esad: Suriye, toprak bütünlüğünü savunmaya devam ediyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, “Suriye'nin teröristler ve destekçileri karşısında istikrarını ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam ettiğini” vurguladı. Suriye Devlet Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Esad, telefon görüşmesinde Suriye'nin teröristler ve destekçileri karşısında istikrarını ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam ettiğini, müttefik ve dostlarının yardımıyla onları püskürtme ve ortadan kaldırma gücüne sahip olduğunu vurguladı” denildi.

Açıklamada, “Nahyan, görüşmede ülkesinin Suriye devletini desteklediğini ve terörle mücadelede yanında olduğunu bir kez daha vurguladı” ifadeleri kullanıldı.

Rus jetleri muhalifleri vurdu

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhaliflerin Halep'in büyük bir bölümünü kontrol ettiğini ve Rusya'nın 2016'dan bu yana ilk kez Halep'e hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Gözlemevi, “Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ve müttefik gruplar şehrin büyük bir bölümünü, hükümet merkezlerinive hapishaneleri kontrol altına aldı” açıklamasını yaptı.