Son dakika: Tel Aviv'e füze saldırısı
Son dakika haberine göre İran, İsrail'e yeni hava saldırısı başlattı. Tel Aviv'den siren sesleri yükselirken, Demir Kubbe ateşlenen füzelere karşılık vermeye çalışıyor.
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İsrail ordusu, kısa süre önce İran'dan İsrail'e füzeler fırlatıldığını duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, İran'dan yeni füzeler ateşlendiğinin tespit edildiği ve savunma sistemlerin füzeleri önlemek için çalıştığı belirtildi.
Ülkenin çeşitli bölgelerinde sirenlerin devreye girdiği ve füzeleri önleme faaliyetlerinin sürdüğü aktarıldı.
Alarm verildiğinde halkın sığınaklara gitmesi çağrısında bulunuldu.