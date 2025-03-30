Son dakika: Tonga açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) Pasifik Okyanusu'nda bulunan bir ada ülkesi olan Tonga'da deprem olduğunu açıkladı. 10 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssünün ise Pangai bölgesinin yaklaşık 90 kilometre güneydoğusu olarak açıklandı.

Depremin ardından tsunami uyarısında bulunuldu.