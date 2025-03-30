Son dakika: Tonga açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Pasifik Okyanusu'nda bulunan bir ada ülkesi olan Tonga'da 7.1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin ardından tsunami uyarısında bulunuldu.
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) Pasifik Okyanusu'nda bulunan bir ada ülkesi olan Tonga'da deprem olduğunu açıkladı. 10 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssünün ise Pangai bölgesinin yaklaşık 90 kilometre güneydoğusu olarak açıklandı.
Depremin ardından tsunami uyarısında bulunuldu.