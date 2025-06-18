Son dakika! Trump açıkladı: İran görüşmek istiyor
ABD Başkanı Donald Trump, "İran bizimle görüşmek istiyor, bunu yapabiliriz" açıklaması yaptı. Trump ekibiyle yaklaşık 1 saat içinde Acil Durum Odası'nda görüşme yapacağını belirtti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bulunan Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, yaklaşık bir saat sonra Beyaz Saray'daki Acil Durum Odası'nda ekibiyle görüşme yapacağını belirtti. Trump Ayrıca İran’a saldırıp saldırmama konusunda henüz nihai kararını vermediğini ancak Orta Doğu’daki bir çatışmaya dahil olmak istemediğini söyledi.
Ayrıntılar geliyor...