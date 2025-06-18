ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bulunan Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, yaklaşık bir saat sonra Beyaz Saray'daki Acil Durum Odası'nda ekibiyle görüşme yapacağını belirtti. Trump Ayrıca İran’a saldırıp saldırmama konusunda henüz nihai kararını vermediğini ancak Orta Doğu’daki bir çatışmaya dahil olmak istemediğini söyledi.

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