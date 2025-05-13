Son dakika! Trump açıkladı: Türkiye'ye Rubio geliyor

Trump, Körfez turu kapsamında Riyad'da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu'nda konuştu.

Trump, 15 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek olan Rusya-Ukrayna barış görüşmesine ABD adına Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun katılacağını açıkladı. Türkiye'nin barış sürecine katkılarını öven Trump, "Türkiye'nin diplomatik çabaları olmasaydı bu görüşmeler bu noktaya gelemezdi" dedi.

Başkan Trump konuşmasında, "Rusya-Ukrayna arasında akan kanı durdurmaya çalışıyoruz. Görüşmeler olumlu sonuçlar doğurabilir. Bu savaş bir an önce bitmeli. O dönem ben başkan olsaydım hiç başlamazdı" dedi.