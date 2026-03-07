Son dakika: Trump: Bugün İran'ı çok sert vuracağız

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'daki savaşın dozunu artıracak bir açıklama yaptı:

Trump, ABD saatiyle sabah saat 06.11'de, sosyal medya platformu Truth Social’da yapıtığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

- Cehennem gibi dövülen İran, Orta Doğu’daki komşularından özür diledi ve artık onlara ateş etmeyeceğine söz verdi. Bu söz sadece ABD ve İsrail’in amansız saldırıları nedeniyle verildi. Onlar Orta Doğu’yu ele geçirip yönetmek istiyordu.

- İran’ın, binlerce yıllık tarihinde ilk kez çevresindeki Orta Doğu ülkelerine karşı kaybettiği bir durum bu.

"İran artık Orta Doğu'nun kabadayısı değil"

- Bana ‘Teşekkürler Başkan Trump’ dediler. Ben de ‘Rica ederim!’ dedim.

- İran artık ‘Orta Doğu’nun kabadayısı’ değil. Artık ‘ORTA DOĞU’NUN KAYBEDENİ’ ve teslim olana ya da -daha muhtemel olan- tamamen çökene kadar onlarca yıl böyle kalacak!

- Bugün İran çok sert şekilde vurulacak! İran’ın kötü davranışları nedeniyle, şimdiye kadar hedef alınması düşünülmeyen bazı bölgeler ve insan grupları da, tamamen yok edilme ve kesin ölüm ihtimali nedeniyle ciddi şekilde hedef listesine alınmak üzere değerlendiriliyor.

- Bu konuya gösterdiğiniz dikkat için teşekkür ederim!

Devrim Muhafızları: Birincil hedef kabul ederiz

İran Devrim Muhafızları, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamalara jet hızıyla yanıt verdi:

- İran'ın geçici liderlik konseyinin komşu ülkelere yönelik saldırıları durdurmayı onayladı.

- Ancak saldırı komşu ülkeden kaynaklanması durumunda saldırıların durdurulma kararı geçerli olmayacaktır.

- Düşmanca eylemler devam ederse, suçlu ABD'nin ve sahte siyonist rejimin karada, denizde ve havada bölgedeki tüm askeri üsleri ve çıkarları birincil hedef olarak kabul edilecektir. İran'ın güçlü ve ezici silahlı kuvvetlerinin darbelerine maruz kalacaktır.

Azizi: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, X hesabından paylaştığı mesajında, "Bölgedeki tüm İsrail ve Amerikan üsleri, bu savaşta bizim için meşru hedeflerdir. İran'ın ulusal çıkarlarını savunma konusunda hiçbir kırmızı çizgisi yoktur. Savaş devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Silahlı Kuvvetlere bağlı Hatemul Enbiya Karargahı da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın "Komşu ülkelerin topraklarından saldırı olmazsa biz de saldırmayacağız." açıklamasının benzerini yaptı.

Karargahtan yapılan açıklamada, Silahlı Kuvvetlerin komşu ülkelerin çıkarlarına ve ulusal egemenliğine saygı duyduğu ve saldırmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, şu ifadelere yer verildi:

"Bununla birlikte, önceki saldırı eylemlerinin devamı olarak bölgedeki kara, deniz ve havadaki suçlu Amerika ve sahte Siyonist rejimin tüm askeri üsleri ve çıkarları, İran İslam Cumhuriyeti'nin Silahlı Kuvvetleri tarafından ana hedef olarak ezilecek ve şiddetli darbelerle vurulacaktır."

Pezeşkiyan füze atışı yapılmayacağını duyurmuştu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Geçici Liderlik Konseyi'nde alınan karara göre İran’a saldırı olmadığı sürece komşu ülkelere yönelik saldırı ve füze atışı yapılmayacağını duyurmuştu.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi de ABD ve İsrail'e tesis ve alan sağlamayan hiçbir bölgenin hedef alınmadığını ve bundan sonra da alınmayacağını belirterek, "ABD ve Siyonist rejime darbeler devam edecek" demişti.