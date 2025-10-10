Son dakika! Trump: Çin düşmanca davranmaya başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'de çok garip şeyler olduğunu ve düşmanca davrandığını belirterek Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesine gerek kalmadığını belirtti.

Trump yaptığı açıklamada, "Çok düşmanca davranmaya başladılar ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelere mektuplar göndererek, nadir toprak elementleriyle ve aslında akıllarına gelen hemen her şeyle ilgili üretim unsurlarının tamamına ihracat kontrolleri getirmek istediklerini söylüyorlar. Çin’in dünyayı “esir tutmasına” asla izin verilmemeli, ama anlaşılan o ki uzun zamandır planları buydu. Bu, “mıknatıslarla” ve sessizce tekelleştirdikleri diğer elementlerle başladı — en hafif tabirle karanlık ve düşmanca bir hamle. Çin’in mektupları özellikle uygunsuz bir zamanda geldi; çünkü bu, üç bin yıllık kargaşa ve savaşın ardından Orta Doğu’da barışın sağlandığı gündü. Bu zamanlamanın tesadüf olup olmadığını merak ediyorum. Çin’in yeni yayımladığı bu düşmanca “emir” hakkında ne söyleyeceğine bağlı olarak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak onların hamlesine mali karşılık vermek zorunda kalacağım. Şu anda hesapladığımız politikalardan biri, Amerika Birleşik Devletleri’ne giren Çin ürünlerine yönelik gümrük vergilerinde büyük bir artış. Aynı şekilde ciddi biçimde değerlendirdiğimiz birçok başka karşı önlem de var" ifadelerini kullandı.