Son dakika! Trump duyurdu: İsrail-Lübnan ateşkesi uzadı

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte Oval Ofis’te İsrail ve Lübnan’ın üst düzey temsilcileriyle bir araya geldi.

Trump, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada toplantının “çok iyi geçtiğini” ifade ederek, ABD’nin Lübnan’ın kendisini Hizbullah’a karşı korumasına yardımcı olmak amacıyla Lübnan ile birlikte çalışacağını söyledi.

Açıklamasında İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin üç hafta uzatılacağını belirten Trump, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun’u Washington’da ağırlamayı dört gözle beklediğini kaydetti.

Görüşmeye ayrıca İsrail’in ABD Büyükelçisi Mike Huckabee ile Lübnan’ın ABD Büyükelçisi Michel Issa da katıldı.